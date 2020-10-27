林心如昨晚現身藍心湄、陳美鳳公益直播獻愛心，與閨蜜有說有笑。(取自善耕-關懷台灣文教基金會臉書)

林心如回台試婚紗 巴黎告白：霍建華顧家！

林心如、霍建華這對演藝圈銀色夫妻近來人紅是非多，先是被直擊在街頭大吵不歡而散，獨留女方一個人默默垂淚，接著林心如又被發現刪掉本月6號PO出的與霍建華恩愛合照，雖然林心如經紀人已回應要外界勿多做聯想，但小倆口婚姻狀況仍讓外界憂心。

正當外界盛傳林心如、霍建華4年婚姻亮紅燈的同時，林心如昨(26日)則是悄悄現身閨蜜藍心湄、陳美鳳的公益拍賣直播，忙拍新戲《華燈初上》之餘，也不忘做愛心。

林心如直播中與藍心湄、陳美鳳互動輕鬆又幽默，不時露出甜美笑容，要走之前還被藍心湄笑虧：「因為她今天一早就去拍戲，明天也是一早，然後現在要趕快回去照顧小公主（女兒），要不然再不趕快回去，小公主已經認不出媽媽了。」一句話再次逗樂林心如，笑著否認「不會啦」。

雖然林心如在直播中完全沒有提及老公霍建華，但從她與閨蜜互動，以及臉上表情來看，一點也不像是婚姻出狀況的模樣。對於林心如刪掉與霍建華合照一事，也有粉絲跳出來為偶像澄清，指林心如上傳不久就因被指素顏皮膚狀況不好刪除了。

(中時新聞網)