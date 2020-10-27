中國9月最新零售消售年增率達3.3％已連續7個月反彈，可選消費如精品、電子產品買氣持續回升，距離11／11日雙十一購物節剩約2周期間，消費相關類股有望率先受惠。

兆豐國際中國內需A股基金經理黃家慶表示，陸股挾持低基期優勢，相較美國Nasdaq指數創歷史新高，今(27)日滬深300指數收盤為4,699點離2007年高點5,891尚有2成以上差距。統計近11年(2009~2019)第四季平均漲跌幅，滬深300指數第四季平均漲幅為7.80％，顯示通常第四季中國股市存在旺季效應，目前進場投資陸股正式時候。

黃家慶表示，相較於全球，中國疫情控制得宜，因此受惠轉單效應，前三季中國進出口總額達8.8兆人民幣，年增7.5％表現優異。IMF(國際貨幣基金組織)也預估若疫情逐步趨緩，明年(2021)年全球GDP成長率將逆轉向上達5.2％，中國情況更趨樂觀可至8.2％。

黃家慶認為，股市為經濟櫥窗，因此A股投資偏多看待，中長期看好大消費板塊，並適時掌握政策風向、中國自產替代等趨勢族群。

(旺報 )