以「臺北特調xyeah 玩臺北」為主題，融入北市在地元素。圖／觀傳局提供★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

台北日夜都精彩！北市政府觀光傳播局為了推廣夜間觀光,首度開發夜間性旅遊商品，與WAT雞尾酒專賣店合作,以「臺北特調xyeah 玩臺北」為主題，融入北市在地元素,獨家推出聯名款「臺北文山騷兒」、「臺北艋希多」雞尾酒，要與民眾一起嗨翻臺北不夜城，更在臉書引起熱議，不少民眾都表示期待，喊話盼能趕快入手。

觀光傳播局長劉奕霆表示，入夜後的台北，好玩賞景的地方非常多，從能飽覽整個台北夜景的浪漫景觀餐廳、隱藏在城市巷弄的咖啡館或酒吧,到能消磨時間的24小時不打烊書店、新奇絕不無聊的釣蝦體驗等，都能暢玩一整個深夜。

劉奕霆指出，融入了青草茶芳香的臺北艋希多雞尾酒，有青草茶的口感，對於一般上班族，工作上絕對有放鬆的效果，他希望透過推出特色夜晚伴手禮，讓大家「品嚐」到不一樣的臺北風味。

觀傳局指出，這次的兩款雞尾酒，作為瓶裝城市系列的起點，為了融入台北城市元素，在材料選擇上使用在地特色物產「文山包種茶」及「萬華青草茶」為主要原料，並在酒標的設計上也融入TAIPE以及象徵貓空的貓纜以及青草224巷的意象，開創出最適合走在台北街頭喝的瓶裝雞尾酒。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )