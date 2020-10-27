台南市議會定期大會27日安排「安平再生水廠規畫方案」專案報告時，議員發言踴躍，最後主席工務委員會召集人郭鴻儀根據與會議員的發言意見，除建議市府為吸引產業投資及根留台南，推動再生水有其必要性外，也要求配水管線施工時應降低對交通影響，並積極鼓勵廠商使用再生水。

「安平再生水廠規畫方案」專案報告，邀請市府秘書長方進呈、水利局長韓榮華、工務局長蘇金安、都發局長莊德樑及經發局長陳凱凌等相關局處代表到會報告備詢。會中，做成3項建議：

一、台灣年均雨量雖豐沛，然因氣候變遷，降雨量分佈極為不均，致使經常發生區域性缺水問題，面對日益嚴峻的缺水危機，為因應台南地區整體發展（如南科三期及新市鎮開發等），產業及民生用水需求增加，開發新興水源以確保供水穩定，吸引產業投資及根留台南，推動再生水有其必要性。

二、全案輸、配水管線約23公里，橫跨5個行政區及不同轄管單位，請市府落實橫向協調及施工品質管控，做好相關交通維持作業，以降低對施工區域周遭交通的影響。

三、為落實循環經濟，請市府持續積極鼓勵廠商使用再生水，讓廠商了解不能期待在此全球氣候變遷下仍享低水價的穩定供水環境，應具有水資源循環再利用的環保永續觀念改採再生水，提高企業社會責任，共同響應環保。

(中時 )