中天新聞台執照年底到期，NCC卻史無前例的要求先辦聽證會才決定是否准予換照，但26日聽證會上主持人諸多做法引發爭議，律師出身的新黨副秘書長陳麗玲就痛批，該場聽證會根本已違反《行政程序法》。

陳麗玲指出，依據《行政程序法》第62條1項「主持人應本中立公正之立場，主持聽證。」意思就是公正無偏頗，不存任何預設立場，是主持人應有之態度。

陳麗玲表示，《行政程序法》第59條「聽證，除法律另有規定外，應公開以言詞為之。」除非公開顯然有違背公益之虞或者公開對當事人利益有造成重大損害之虞的情況，得例外不公開。又第61條「當事人於聽證時，得陳述意見、提出證據，經主持人同意後並得對機關指定之人員、證人、鑑定人、其他當事人或其代理人發問。」可是在詢答部分，當中天代理人要求詢問NCC法律組組長，主持人竟然說請中天用書面詢問，他越俎代庖說機關會以書面回答。中天律師也被唬住，就說已經有證據聲請，並沒有堅持要用言語詢答。

陳麗玲質疑主持人懂不懂法律，法條規定「公開以言詞為之」，不是用「書面」，用書面大家看不到，這樣叫公開嗎？主持人這樣袒護NCC的長官，不讓他們立即以言詞公開回答，明顯就是違法護短，明顯就是不公正、就是偏頗。

再來，陳麗玲指出，因為會議程序冗長，當鑑定人陸續離席，只剩下二人時，主持人本可以宣布因為人數不足散會，再依據第66條「聽證終結後，決定作成前，行政機關認為必要時，得再為聽證。」再開一次聽證，可是主持人居然又要中天律師用書面詢問不在場的鑑定人，還說如果鑑定人不願回答，他也可以不回答。

陳麗玲質疑，中天這邊要即問即答，對造的機關跟鑑定人就不用，就可以用書面，還可以拒答，大小眼差這麼多!!這樣叫有公正？？最後，聽聽所有鑑定人提問的問題，都有預設立場，明顯就是未審先判!公正在哪裡？？

陳麗玲表示，她先前就預料，這場聽證會行政程序過場的性質高於實質內容的調查，感謝直播，讓她的預測成真!!

(中時 )