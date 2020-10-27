為推廣人權教育，監察院國家人權委員會將在12月10日國際人權日前夕，聚焦兒少權益以及終止婦女受暴等議題，展開系列活動與論壇，首先將在11月20日兒童人權日，邀請兒少代表出席提問，隔天在蔡瑞月舞蹈社邀請導演魏德聖等人，討論終止婦女受暴，盼持續與社會溝通，讓民眾關切人權議題。

「讓兒童先來」，監委葉大華表示，今年由11月20日兒童人權日打頭陣，兒童人權公約的重要精神是兒童表達意見與參與社會，當天將邀請50位不同背景的兒少，舉辦「聽你說，聽我說」活動，開放兒少提問。

葉大華說，這50位兒少的組成包含，中央政府、縣市政府兒少委員會、民間團體、一般兒少，尤其希望有身障或原住民背景的兒少代表出席，盼能更接地氣地和社會溝通，讓民眾關注到自身人權。

11月25日為國際終止婦女受暴日，監察院預計提前在11月21日下午在蔡瑞月舞蹈社，以舞蹈、創意影片、論壇方式，討論終止婦女受暴。監委紀惠容指出，蔡瑞月因先生雷石榆為政治犯關係，曾被監禁在綠島，那段時期她持續創作舞蹈，用柔性力量對抗國家政治暴力。

紀惠容說，當天將邀請導演魏德聖、陳麗貴、蔡瑞月文化基金會董事長蕭渥廷、中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人等人，從文化等各面向，來看蔡瑞月如何反暴力，並繫上紫色絲帶、戴上紫色口罩，象徵「紫有愛，沒有暴」。

紀惠容強調，台灣在終止暴力上非常認真，從家暴法成立至今25年來，每年都有呼籲終止暴力，但有人會覺得受暴者人數逐年攀升，其實是因為覺醒效應，大家敢站出來反暴力，因為暴力是不被容許的，而且這不是家務事，而是國家要管理的事情。

(中時 )