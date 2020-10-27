雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口周邊生態豐富，將打造環境教育場域。（讀者提供／張朝欣雲林傳真）

生態保育人士發現雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口有諸多特有生物，第4河川局與雲林縣政府因此規畫將濁水溪出海口打造成為環境教育場域，27日起由麥仔簝文化協會徵召環境教育志工，濁水溪出海口除了鳥類眾多，甚至還有民眾發現疑似石虎蹤跡，未來將裝設監測器加以確認。

濁水溪揚塵防治計畫實施多年有成，大面積沙地變綠地，不過本月連續2起濁水溪出海口綠地火災，燒毀40公頃綠地，引發地方對於出海口環境生態保護的重視，因此加緊腳步規畫環境教育場域，藉由廣召環境教育志工，進行一系列的綠地保護與生態維護。

麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，濁水溪台61線以西沿著台塑六輕工業區北堤至出海口，鳥類生態非常豐富，有各種留鳥與候鳥，包括來自西伯利亞的罕見鳥類沙丘鶴，以及被列為國際1級瀕危鳥類東方白鸛，每年3、4月多達20餘萬隻候鳥出境北遷，景觀更是壯觀非凡。

目前第4河川局已著手在濁水溪出海口規畫「鳥類生態溼地公園」，但此計畫的人工設施較多，因此再規畫保留原始風貌的環境教育場域，並以13公頃的小麥復育區加以隔離，環境教育志工的任務就是負責解說與維護，減少火災的發生、吸引更多人來關心這塊土地。

吳明宜指出，濁水溪出海口周邊有沙洲、綠覆地、溼地、保安林、丘陵地，地貌豐富，之前曾有賞鳥民眾發現疑似石虎蹤跡，為了確認此事，將裝設監測器蒐集相關資料。

(中時 )