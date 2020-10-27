受到疫情影響，2020第三季外國人來台申請專利件數比去年同季掉了4％，但前十大外國法人卻幾乎都仍成長，主因是半導體與材料設備商關係。反觀本土企業專利前十大，台積電雖六連霸本土申請王，不過年減率27％，前十大有半數申請件數衰退，令人憂心研發力道放緩。不過智慧局解釋，這可能是選擇營業秘密保護管道以及去年基期較高。

經部智慧局今公布第三季智慧財產權趨勢，發明、新型、設計3種專利，共合計1萬8895件，比去年微微下降0.4％，且是連三黑。主因是外國人申請件數減少4％所致，包括發明、設計都比去年同季減少。但是本國人申請件數仍小幅正成長3％。

再看專利申請前十大本土企業，台積電以389件穩坐本土申請王，且是連六季第一名，不過比起去年第三季倒退27％。二到五名分別是友達、宏碁、瑞昱與英業達。

值得注意是，前十大專利指標企業，台積電、友達、英業達、聯發科與南亞科5家，達半數年增率竟都見黑，其中聯發科倒退嚕46％掉最多。

相對外國法人專利申請前十大，只有第7名日本富士通年減10％，其餘9家都見紅。第三季首名是名單常客高通，比上季前進1名，這次213件，成長14％。二到五名分別是應用材料、鎧俠、東京威力與日東電工。

智慧局長洪淑敏直言，專利申請確實有受到外國疫情影響，畢竟這對經濟有某種衝擊，可能終端消費力減弱，某種程度影響企業研發經費與支出比例。至於前十大外國法人申請力道卻比本土強勁又是為何？

洪解釋，這前十大多是記憶體、半導體設備廠商，在疫情下受惠遠距商機、筆電與伺服器相關商品熱銷，仍持續成長。外企被殺傷比較多是中小企業，導致整體申請較弱。

至於本土十大法人半數申請件數衰退，洪淑敏倒是認為不需太擔心，像是台積電去年研發經費880億，創歷史新高，並無減少。可能是有些製程轉走營業秘密保護，因為如申請專利得公開，台積電它會挑選。至於聯發科減幅最大，是去年件數較高關係，今年前兩季都有破百件，其實都比去年好。

反之過去認為研發減緩的宏碁，本季成長35％，洪淑敏表示，發現他們積極跨進生醫領域 ，還跟台大醫院合作研發「眼科AI輔助診斷軟體」，申請第一張眼科智慧醫材許可。

(中時 )