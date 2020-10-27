雲林縣台西鄉安西府擴大建醮祈福除疫，萬神齊聚護佑台灣。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉信仰中心安西府，為了祈求新冠肺炎疫情早日消退，規畫創廟以來最大規模的「7朝清醮祈安護國」系列活動，27日已有2000餘尊來自全台友廟、分靈的神尊安座在廟內，預計建醮當天將有超過萬尊神像齊聚，共同為國人祈福除疫。

台西鄉五條港安西府為張李莫千歲開基祖廟，迄今分靈國內外已2萬餘處，針對新冠肺炎疫情延燒，張李莫千歲特別諭示舉辦連續9天大醮科儀，上個月22日系列活動開跑，各地分靈、友廟紛紛迎請神尊至安西府安座，一起為國人祈福除疫。

安西府主委林清標表示，此次7朝清醮規模盛大，預計將有上萬尊神尊前來共襄盛舉，配合5萬公斤的米龍，以及鳳、麒麟、貔貅、獅4神獸豆繪，希望藉由「萬神齊聚」與「五獸護台」為台灣消災解厄。

安西府文宣組長丁仁桐指出，張、李、莫千歲為唐朝忠臣良將張巡、李泌、莫英，其忠烈參天、天地同感，後人因而立廟供奉，200餘年來消災除瘟，保佑無數信眾，期盼此次建醮能感應天地，讓疫情早日解封。

廟方將於11月7、8日2天舉辦台西地區遶境活動，11月22至30日建醮期間，安排國寶級布袋戲大師黃俊雄演出，以及苗可麗等影歌星晚會表演，預計會有數萬人參與，邀請大家一起同慶。

(中時 )