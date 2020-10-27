國家隊，我們來了！競爭激烈的第46屆國際技能競賽國手名單出爐，勞動部勞動力發展署中彰投分署有13名選手入選為正國手，將代表台灣參加2021年9月在上海舉行的第46屆國際技能競賽，與世界各國的頂尖好手一較高下。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛指出，參與國手選拔的選手一路從分區賽、全國賽到二階段國手選拔賽，經過漫長艱辛的過程，脫穎而出成為國手。

該分署培訓選手有13名入選正取國手、14名入選備取國手，機械加工領域表現亮眼，包括CNC車床、CNC銑床、CAD機械設計製圖、模具、外觀模型創作及集體創作等6職類正備取國手都由該分署包辦。

門窗木工職類正取國手陳詩凱，從小對樂高、模型有興趣，2年前國手選拔賽為備取國手，與國際賽擦身而過，今年重新挑戰，卻在第一階段選拔賽前天出車禍，摔車當下陳詩凱只想到「完蛋了！明天就要比賽了」，所幸傷勢沒太嚴重，忍痛參賽順利進入第二階段國手選拔賽。

木工職類參賽選手要在16小時內完成一座講台，複雜度及精細度困難度高，陳詩凱以精湛工藝勝出，「以奪下國際賽金牌為目標」，他說，馬上就展開下一階段培訓，在國際舞台為台灣爭光。

(中時 )