據新華社報導，聯合國貿易和發展會議（貿發會議）27日發佈的報告顯示，今年上半年全球外國直接投資（FDI）較去年同期下滑49％，流入中國的FDI規模則相對保持了韌性，僅減少4％。

報告顯示，今年上半年全球FDI總規模為3990億美元，較去年同其縮水近一半，其原因是疫情期間各國採取的封鎖措施，導致現有投資專案放緩，而對全球經濟前景的擔憂，也使得跨國企業重新評估是否投資新項目。

相較而言，發達經濟體外資流入下滑幅度更大。上半年，流入發達經濟體的FDI約為980億美元，縮水75％。其中，流入美國的FDI為510億美元，年減61％，歐洲發達經濟體更是出現歷史罕見的外資負流入現象。同期，流入發展中經濟體的FDI為2960億美元，年減16％。

報告顯示，受資訊產品和服務、電子商務等領域跨境併購交易拉動，上半年流入中國的FDI為760億美元，僅減少4％，規模相對保持了韌性。

貿發會議投資和企業司司長詹曉寧補充說，事實上，截至今年9月，中國吸引FDI規模相較去年同期已呈增長趨勢，增幅達2.5％。

(旺報 )