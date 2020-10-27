壓路機失控(影片源自Youtube)

一輛壓路機為了閃避行人，竟意外輾斃男保全，這起悲劇生在大陸深圳，一名男保全剛吃完早餐從店裡走出來，一輛壓路機突然朝男保全衝過去，雖然當下閃到旁邊台階，但仍遭壓路機撞飛後輾斃，驚悚一幕也全被錄下。

位於深圳龍華區的駿龍村一處工業區，最近正在進行道路施工，25日早上大約8點，實施工程的壓路機疑似失去控制，當時駕駛車輛的吳姓司機，為了避免波及路上7、8名行人，迅速將方向盤往右邊打，沒想到男保全剛好經過，來不及閃躲，被壓路機撞飛後直接輾過去。

壓路機輾過男保全後，撞到路邊店面才停下，但男保全全身遭輾過，已經失去生命跡象，現場路人全部嚇傻，根據目擊者表示，壓路機行駛在下坡路段時，突然衝向早餐店，由於當下路上行人多，「司機為了避免傷及行人，緊急打方向撞向早餐店」，然而男保全卻剛好從早餐店吃完早餐出來。

深圳龍華區警方獲報後，隨即派人前往現場維持秩序，目前當局已經成立事故調查小組，至於全案詳細經過，仍有待進一步調查釐清。

(中時新聞網)