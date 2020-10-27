加拿大一名為扎曼（Menhaz Zaman）的男子，因家人多年來對於他寄予厚望，而感到無比的壓力，而他的課業一直以來也相當不錯，甚至也上了當地不錯的約克大學，但他卻因成績太差慘遭學校退學，他擔心家人因此失望，竟有了「抄家滅門」的想法。

據英國《鏡報》報導，扎曼在家人眼中是好學生、好兒子，課業也相當不錯，但就在他就讀的約克大學畢業典禮前一日，他在家中殺害50歲的母親後，又接著殺害了70歲的祖母，隨後，父親與姊姊返家後，也難逃扎曼的毒手。

事實上，扎曼根本無法參與學校畢業典禮，他因成績太低慘遭學校退學後，仍每日裝作出門上課，其實卻是成天在購物中心、健身房閒晃，有時甚至窩在家裡打電動。這起案件，警方到場查探後發現，扎曼下手相當狠心，先是使用棍棒將家人打暈後，再用利刃劃開喉嚨部位。而在等待父親與姊姊返家的期間，他還能若無其事打電動，甚至還一度打瞌睡，絲毫無罪惡感，令人髮指。

案發後，扎曼曾傳訊給網友表示：「這計畫我已經等了3年了，雖然我像一個可悲的懦夫，但我已不擔心了。」網友聽聞後嚇傻，趕緊通報警方，事件才因此曝光。審理這起案件的法官曾用「非常殘忍」來形容，扎曼也表示非常後悔，並表示想對死去的家人說抱歉，但一切已無法挽回，全案目前也已進入審理階段，陪審團與辯護方都認定，應判處終身監禁，40年不得假釋。

(中時新聞網)