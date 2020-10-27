2020台南市巨人盃全國少棒錦標賽將於10月27日至31日登場。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

2020台南市巨人盃全國少棒錦標賽將於10月27日至31日，在台南市亞太主副球場、小北C、E棒球場及安慶國小棒球場等5個場地開打，並於27日在亞太國際棒球訓練中心舉辦開幕儀式，由台南市長黃偉哲親自主持。

黃偉哲表示，很高興能夠迎接第11屆全國巨人盃少棒錦標賽，總共有來自13個縣市、40支球隊選手參賽。黃說，巨人盃歷史悠久，也陪伴台南市見證本市球隊獲得2屆威廉波特少棒賽世界冠軍的歷程，相信巨人的傳統在台灣人心目中，永遠留下深刻印象，也期待延續巨人的精神，讓台灣的棒球發光發熱。

台南市政府教育局表示，黃偉哲特別邀請來自各縣市的小小棒球菁英們，除了在本次賽事全力以赴獲取經驗外，賽後也能在台南體驗全台灣最好吃的肉燥飯、霜降牛肉湯及香煎虱目魚肚等在地美食。

黃偉哲也強調，基層棒球發展除了政府資源挹注之外，更需要民間企業的支持，因此特別頒發感謝狀給第一銀行，感謝第一銀行贊助台南市崇學國小棒球選手年度營養金，讓小選手們能夠吃得更營養，未來也歡迎更多企業加入支持台南基層棒球的行列，一同為棒球發展盡一份心力。

體育處則稱，為了讓來自全台各球隊有更優質的比賽場地，本次巨人盃第1次加入國際賽事等級的亞太少棒主副球場，增加賽會可看性，而第二期的成棒球場目前已動土，預計2023年完成，未來巨人盃三級棒球將可齊聚一堂比賽。

(中時 )