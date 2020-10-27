流感疫苗接種爆4死，陳時中上火線說明。(圖/林周義攝)

流感疫苗接種爆4死，陳時中上火線說明。(圖/衛福部提供)

流感疫苗爆4死，不良事件累計76例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚親上火線，說明公費流感議題。陳時中表示，4名個案的死因都是常見的心血管疾病，和疫苗的關聯非常低，目前沒有證據顯示死亡是疫苗引起，通報案也沒有異常，因此仍然維持繼續施打。

陳時中表示，大家聽到不良事件都會以為和疫苗直接有關，但事實上不是，打疫苗後的任何狀況都可以回報，不一定有直接相關。大家把不良事件當作副作用，但是不是副作用，需要專家研判，不良事件是為了事先預警，看看有沒有不良情況、有相關或沒相關，這為了避免遺漏。

經過診斷，4個死亡案件有1人是蜘蛛膜下腔出血、動脈瘤破裂，屬於很緊急的狀況，另有1人是急性心肌梗塞，1人冠狀動脈阻塞、急性腦中風，1人主動脈剝離，這4人的死因都是常見心血管疾病，和疫苗的關聯非常低。專家諮詢小組召集人張上淳表示，死亡的4人都是年紀偏大，60幾歲、70幾歲的病人，且有幾個人都有冠狀動脈疾病的病史，基本上都和疫苗無關。

國內截至目前已累計76例不良事件的通報，106、107、108年則分別是134、193、118例。陳時中表示，今年公費疫苗已經打了430萬劑，不良事件的比例沒有異常增高，統計上沒有異常。

陳時中表示，全世界除了韓國都沒有異常情況，但韓國經過研判決定繼續施打，目前只有新加坡一個國家停打，但我國經過專家小組開會後，認為沒有證據顯示要停打疫苗，仍然維持疫苗施打。

陳時中表示，每樣事情都會有風險，有打疫苗還是比較有保障。2015-2016的流感季，國內打了300萬劑，當年也有相對嚴重的疫情，共有1924例重症、408例死亡，當時因此決定隔年要加倍接種量。調整接種數至600萬劑後，死亡的人數就往下，去年只有161人。打疫苗後仍然重症死亡的，隨著疫苗進步，人數的比例也一直往下降。不管是為了公共利益或是個人安全，有打疫苗還是比沒打疫苗好，國人不用恐慌。

(中時新聞網)