賽德克族人吟唱古調，追思烈士英魂。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

霧社事件90周年，向抗日英雄莫那魯道致敬。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

霧社事件90周年，南投縣政府27日舉辦縣祭大典，由副縣長陳正昇主祭，向抗日英雄莫那魯道致敬，並建議中央提高霧社事件紀念層級；賽德克族人吟唱古調，追思莫那魯道率6社族人英勇抗日的血淚史，祭儀莊嚴隆重。

霧社事件驚天地、泣鬼神，魏德聖導演的《賽德克．巴萊》，詮釋霧社事件，更是轟動一時！

南投縣各界紀念霧社事件90周年祭典，包括行政院原住民族委員會主委夷將．拔路兒、立委孔文吉、台北市原民會主委巴干．巴萬及眾多遺族代表與會追思；部落耆老及遺族，則吟唱古調，憑弔殉難烈士英魂。

陳正昇指出，霧社事件發生於1930年，這起震動全台及日本殖民政府的原住民武裝起義行動，是因賽德克族人不滿日本統治，長期苛虐暴政，由莫那魯道帶領，趁霧社公學校舉行運動會時發動襲擊。

後來，日本調集軍警，以飛機、山砲、毒氣等武器鎮壓，賽德克族人最終不敵日本強大武力，參與行動的各部落幾乎遭滅族滅村，包括莫那魯道在內的數百位族人，寧死不屈集體自縊；餘生者則被日本強制遷至川中島社（南投縣仁愛鄉互助村清流部落），便於集中管理，種種非人道作為，震驚國際社會。

政府於戰後設立霧社事件紀念碑，並於1973年將莫那魯道遺骸，由台灣大學考古館歸葬於紀念碑後方，成立霧社事件紀念公園及莫那魯道之墓。

夷將．拔路兒說，文化部與南投縣政府已將霧社事件的發生地「馬赫坡古戰場」，登錄為法定文化資產中的「史蹟」，而且是全台第一個史蹟。

(中時 )