金曲客語歌王羅文裕即將推出睽違五年的第二張母語創作專輯《當太陽升起時》，這是台灣首張用太陽能錄製的專輯，由羅文裕帶領製作團隊在家鄉美濃的小木屋錄製而成，充滿原鄉的溫度。而首波主打歌〈南下列車〉更特別邀請客家歌王黃連煜助攻，獻出如冬陽暖風的悠揚口琴聲。

羅文裕最新客語專輯《當太陽升起時》，是台灣首張使用太陽能錄製的專輯，他實踐13年前受美國歌手傑克強森（Jack Johnson）啟發的音樂計劃，回到故鄉美濃，尋覓到一棟以太陽能發電的木頭民宿進行專輯錄音，完成了這張名副其實「把溫度留在音樂裡」的專輯。他表示，2007年聽到偶像傑克強森在夏威夷自宅蓋的太陽能錄音室「Mango tree」錄出來的專輯《Sleep Through The Static》後，深深為之著迷，「一群樂手在衝浪之後，回到錄音室錄音，整體音樂狀態聽起來非常地放鬆迷人，清楚傳達了那份熱愛音樂的純粹與愛護自然的生活態度。」見賢思齊的夢想始終沒改變，在長達13年的尋覓後，他機緣巧合在美濃遇見一棟以太陽能發電的獨棟木造民宿，在激動得快流淚的感動下，著手籌製了這張專輯。

羅文裕以客語和台語交雜演唱這首歌曲，他表示，「我從小是聽台語歌長大的，因此台語歌曲在我的音樂養成中，也是非常重要的養分！」〈南下列車〉MV則全程在台鐵列車拍攝，團隊提早3週和台鐵申請，包下一節全空車廂進行拍攝，因為進月台、車廂都要配戴口罩，因為看不到臉，團隊為此傷腦筋很久，但後來想今年情況特殊，也不失為一次意外的美麗紀念，途中僅依劇情需要拉下口罩喝水，露出表情。更顯北漂遊子在疫情之際回家的景況、無人車廂的氛圍和返家沿途依舊鮮明的風景。

羅文裕為拍〈南下列車〉MV由台北坐到台中，在短短2個半小時裡搶拍。（大賞門文化提供）

羅文裕在拍攝時數度眼眶濕潤，回想起北上求學、當兵和工作的心情。（大賞門文化提供）

羅文裕戴口罩拍攝〈南下列車〉MV，反映了今年的疫情。（大賞門文化提供）

(中時 )