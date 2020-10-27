慈濟三義園區規畫中醫醫院、靜思堂與人文茶書院，27日慈濟醫療體系第一家中醫醫院在苗栗三義慈濟園區舉行開工儀式。（何冠嫻攝）

慈濟三義園區規畫中醫醫院、靜思堂與人文茶書院，將提供慢性病診療、中醫調養、長期照顧及樂活養生等專業服務，提升在地醫療照護品質。（何冠嫻攝）

慈濟慈善志業事業基金會、慈濟醫療法人籌設三義慈濟園區，獲衛福部同意設立慈濟中醫醫院，並在園區規畫靜思堂與人文茶書院，未來也將結合長照服務，關懷在地年長者。27日苗栗縣長徐耀昌等人持鏟動土，預計2023年完工營運，將成為縣內首家中醫專科醫院。

慈濟醫療法人執行長林俊龍表示，證嚴法師20年前答應鄉親在此興建醫療院所，但申請過程不容易，經縣府與慈濟在地志工等多方長期努力，與相關單位多次開會，因緣俱足才得以設立三義慈濟中醫醫院。

27日慈濟醫療體系第一家中醫醫院在苗栗三義慈濟園區舉行開工儀式，徐耀昌、議長鍾東錦、副議長李文斌、縣議員韓茂賢、農田水利署苗栗管理處長謝福弘、三義鄉長呂明忠、縣府衛生局長張蕊仙、工商發展處長黃智群、慈濟基金會副總執行長林碧玉、慈濟醫療法人執行長林俊龍、台中慈濟醫院院長簡守信等人持鏟動。

林俊龍說明，中醫為主的醫院在台灣少見，預計設立中醫內科、中醫兒科、中醫婦科、中醫傷科、中醫針灸科等門診，並有住院病床10床，未來將長照與復健等應有的醫療服務，結合台中慈濟醫院，滿足鄉親醫療需求。

慈濟三義園區將有中醫醫院、靜思堂與人文茶書院，提供義診服務及弱勢個案追蹤關懷，推展多元化的健康照護。徐耀昌表示，縣內65歲以上老年人口比例偏高，而人口老化常伴隨慢性疾病與高齡相關健康問題發生，未來三義慈濟中醫醫院啟業後可望滿足鄉親在慢性病診療、中醫調養、長期照顧及樂活養生等專業服務需求。

林碧玉指出，慈濟三義園區將成為身心靈的園地，既有醫療可以提供充份的照顧，還有心靈的依歸處。簡守信表示，見證鄉親多年期盼開花結果，顯現慈濟醫療依靜思法脈落實結合社區與長照，中醫走入社區，整合中西醫合治，達到最好醫療，成為慈濟三義中醫醫院一大特色。

(中時 )