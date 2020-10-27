行政院公布全面開放山域後，台東發生不少大大小小山難事故，也讓消防人員疲於奔命，縣議員古志成、林威志認為台東部分山域可能有傳統領域的禁忌及危險性，不適合貿然入山，中央的開放山林政策也應有相關配套措施，地方也可訂定自治條例，要求民眾勿隨意進入。

行政院推動「向山致敬」宣布山林解禁，加上國旅爆發，登山人數增加，山難次數也隨之上升，據統計，今年台東縣消防局受理的山域救難迄今有6件，若加上協作人員山域救護則總計有25件，其中以熱門路線嘉明湖次數最多。

縣議員古志成、林威志質詢時表示，山林全面開放後，大量遊客往深山跑，台東部分山區危險性強，也有禁忌之地，在沒有充分準備的狀況下盡量不要前往，萬一發生山難，消防單位人力有限，上山救援時各單位就會唱空城，進而影響平地救護能力，造成消防人員困擾，希望中央有相關的配套措施，地方也可以訂定自治條例，並且透過媒體大力宣導。

消防局長管建興表示，民眾登山可能從外縣市進入，因此各縣市所訂定的自治條例無法發揮應有的功能，期待中央能訂出1套全國適用的辦法。

管建興也提到，首先登山客應該要有「守門人」的觀念，也就是找1個山下看守的人定時聯繫，確認位置及狀況；其次，也要推動登山嚮導制度，沒有登過的山應由嚮導帶領；最後是投保登山保險，萬一發生事故，除了個人的理賠之外，保險金額也可應用在民間的搜救團隊；而大前提則是對國人展開全面的面山教育，讓認識山林從小扎根。

台東林管處則呼籲，民眾親近山林之餘，要做好萬全準備，自己負責、自主管理，落實「負責任登山」。

(中時 )