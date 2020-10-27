台中市長盧秀燕（左2）、民政局長吳世瑋（右1）等一行人，去年重陽節探訪台中市最高齡國寶級人瑞張姓阿嬤（右2）。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中市長盧秀燕（左）去年重陽節探訪台中市最高齡國寶級人瑞張姓阿嬤（右），致送賀禮，阿嬤樂開懷。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

117歲劉張姓阿嬤是中市最高齡的清朝國寶級人瑞，西區公所日前通知發放重陽敬老禮金，阿嬤媳婦以今年疫情期間，婉拒到府發放，改由家屬前往領取。據了解，阿嬤接到重陽節禮品很高興，拿起衛服部和總統府合送的重陽節金鎖片，還樂得笑稱：「比去年的重」。中市西區區長王瑞嘉27日表示，金鎖片每年重量都是0.5錢，台中市府則致送最高的重陽禮金1萬元。

張姓阿嬤今年8月間因在台中市區走失，警方察覺她行單影隻趨前關心，阿嬤雖說不清楚住在哪裡，但可以清楚地向警方說出自己姓名、且出生年份是民國前7年。警方聽了嚇一大跳，沒想到，看起來身體硬朗、手腳靈活的張姓阿嬤，竟然是清朝光緒31年出生，已116歲，還是台中市最高齡的國寶級人瑞。

警方通知阿嬤家屬到派出所帶回家休息，此事經媒體披露，還引起網友的熱烈討論，對這位清朝國寶級人瑞阿嬤，既驚訝又珍愛。

台中市府今年重陽節禮金自9月底開始發放，對象為65歲以上老人，年齡層不同金額不同，最高為百歲以上長者1萬元。此外，百歲人瑞還可獲總統府及衛生福利部聯合致贈的金鎖片。

台中市長盧秀燕去年重陽節前後由民政局長吳世瑋、西區區長王瑞嘉等人陪同到府拜訪張姓阿嬤。王瑞嘉今天回憶說，當天一行人熱鬧到訪親切互動，阿嬤身體硬朗、手腳靈活，還樂開懷高唱「望春風」，阿嬤歌唱得很好，歌聲曲調都很棒。

清朝國寶級人瑞張姓阿嬤日前剛過生日，已滿「117歲」。王瑞嘉說，台中市西區公所今年聯絡家人安排拜訪時，張姓阿嬤的主要照顧人媳婦則回應指出，今年因為疫情期間擔心傳染等原因不方便來訪，改由家屬到公所領取。

王瑞嘉表示，阿嬤媳婦在10月15日到區公所里領取重陽節禮金及相關賀禮，還向公所人員表示，阿嬤平常都在家裡大庭院裡活動、散步，有時還會種種菜，家人都會準備精力汁及果汁給她喝，公所工作人員都祝福阿嬤身體硬朗、快樂平安。

據了解，張姓阿嬤今年雖沒眾人同慶重陽節，但接到衛服部和總統府合送的重陽節金鎖片及市府送的萬元禮金，又樂又開懷，還特地拿起金鎖片說，「比去年的重」，惹得現場的人也開懷大笑。

(中時 )