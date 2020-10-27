監委陳景峻、葉宜津今天表示，台鐵於2018年10月21日發生普悠瑪列車翻覆事故，竟又於今年5月19日發生台中成功站南側段軌44公分，累計近3年來，台鐵已發生9次斷軌事件，顯示其教育訓練、通報作業、鋼軌檢修、安全管理、養護設備等均出現疏失，因此主動立案調查。

台鐵局台中工務段員工今年3月3日在成功站南邊，發現鋼軌裂縫，隨即以魚尾鈑加固，但未在當晚路線封鎖時段抽換鋼軌，導致該處持續受到列車重複衝擊，5月19日裂縫擴大，鋼軌頭部斷裂44公分。

而最先發現鐵軌出現裂痕的員工遭調職，被指懲處「吹哨人」，台鐵表示已重啟調查此案，2周內將提專案報告。交通部長林佳龍今天說，會根據新的檢討報告「重新懲處」，維持2周內調查、1周內懲處的決議。

監委陳景峻、葉宜津今天表示，據媒體報導，站務人員未依SOP程序，立即向調度員通報，導致後續有2班列車高速通過斷軌處，險再釀重大事故；直到調度員自行從無線電群組聽到成功站的通話，才得知有鋼鐵斷裂並封鎖該線，過程相當驚險。

經媒體追查，發現台鐵早在今年3月3日就發現該處鋼軌出現裂紋，然而未依標準作業程序，立即抽換新鋼軌，僅實施臨時補強措施，並遲至5月19日通報斷軌。

陳景峻、葉宜津說，台鐵普悠瑪號列車翻覆事故屆滿2年，台鐵仍不斷出現重大鐵道安全事件，顯示其教育訓練、通報作業、鋼軌檢修、安全管理、養護設備等均出現疏失，將著手深入調查，以釐清事實並追究相關人員責任，避免類此事件再度發生。

(中時 )