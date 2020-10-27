南投縣有3人施打公費流感疫苗後，出現身體不適症狀，其中，一名小學生手臂腫脹已消退、75歲男子曾有中風病史，衛生局已向衛福部通報；另有一名婦人打針後，肩頸到手腕都酸痛，衛生局還在了解中。

南投縣衛生局長黃昭郎表示，今年南投縣採購流感疫苗13萬7000劑，以全縣人口計算，可達到27.5％的覆蓋率，能夠確保社區防疫安全，目前接種人數已達9萬多人；疫苗由中央調配國光生技、台灣東洋及賽諾菲3個廠牌，民眾施打後如果有不適情況，請回到打針的醫療院所就醫，以便釐清是施打那個廠牌的疫苗。

民眾施打疫苗後，產生身體不適情況，衛生局向衛福部通報的2例中，小學生打針後手臂腫脹、沒有發燒，就醫診斷為蜂窩性組織炎，經醫師治療後已經消腫。

75歲男子接受疫苗接種後，出現手腳麻痺的症狀，目前還治療中，由於他曾經有動脈栓塞病史，是否與施打疫苗有關，還待進一步評估。

另外，60歲婦人在南投醫院施打流感疫苗後，隔天出現肩、頸、手臂及手腕痠麻症狀，而且手舉不起來！

南投醫院院長洪弘昌表示，他自己也施打衛生局分配的公費流感疫苗，打針後沒有任何異狀；而就打針後身體不適的婦人，醫院會進行追蹤治療。

(中時 )