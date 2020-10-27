亞崴機電今（27）日公布自結第三季及前三季財報，第三季本業及稅前出現虧損，第三季認列台商資金返台遞延所得稅資產0.36億元挹注，第三季EPS維持去年同期0.22元；前三季EPS從去年同期1.40元翻倍增加至3.75元，是同期第三高。

亞崴今日公布自結第三季合併營收7.86億元、營業毛利1.22億元、本業虧損533.6萬元、認列匯損1千多萬元，稅前虧損634.2萬元、本期淨利1,778萬元，EPS維持去年同期0.22元。亞崴主管表示，亞崴第三季本業及稅前雙雙出現虧損，卻能維持獲利，主因是台商回台投資租稅優惠從20％降至8％，回沖3,600萬元，認列為台商資金返台遞延所得稅資產。

亞崴轉投資益全機械去年底出售台中工業區廠房及土地收益，今年第一季認列處分資產利益，亞崴持股六成，對EPS貢獻約4.8元，足以彌補第一、三季本業虧損。亞崴前三季合併營收22.41億元，營業利益3.55億元、前三季本業獲利近0.2億元、認列匯損2千多萬元，稅前淨利5.3億元，本期淨利5.77億元，淨利歸屬母公司業主3.62億元，EPS從去年同期1.4元攀升至3.75元。

(工商 )