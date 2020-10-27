電池模組廠順達（3211）董事會通過第三季財報，累計今年三季每股盈餘突破半個股本，達5.51元，已經逼近2019年全年度獲利；惟第三季每股盈餘1.86元，較第二季逾3元的每股盈餘下滑。

(工商 )

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