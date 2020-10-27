順達前三季獲利5.51元 趨近2019年 18:402020/10/27 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組廠順達（3211）董事會通過第三季財報，累計今年三季每股盈餘突破半個股本，達5.51元，已經逼近2019年全年度獲利；惟第三季每股盈餘1.86元，較第二季逾3元的每股盈餘下滑。 (工商 ) #每股盈餘 #順達 #季獲利 #趨近 #電池模組 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 意法半導體公布2020年第三季財報 13:112020/10/27 財經 優於預期 旺宏Q3每股淨利0.88元 04:102020/10/27 證券．權證 正崴今年獲利 法人估超車去年 04:102020/10/27 證券．權證 達運前三季虧1.5元 毛利率轉正 04:102020/10/27 證券．權證 寶雅 Q3獲利大增三成 04:102020/10/27 證券．權證 《電子零件》外資給力 台達電重登200元 17:392020/10/27 財經 威盛賣無形資產 獲利逾一股本 04:102020/10/27 財經要聞 《半導體》義隆Q3、前3季獲利衝高 全年拚賺1股本 10:002020/10/27 財經 國銀避雷 新南向授信 達標不及五成 04:102020/10/27 金融．稅務 《光電股》疫情攪局 揚明光前3季每股虧1.48元 08:522020/10/27 財經 財經熱門新聞 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 大陸將成全球電動車霸主 專家曝3大盤算籲美快出手 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 百年烤鴨過氣！全聚德前3季啃光3年獲利 走下神壇原因曝 - 財經 不是Model2！ 馬斯克放話 特斯拉下個殺手級產品是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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