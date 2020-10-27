後疫情時代，國人更加注意自身健康與個人衛生習慣，除了保持社交距離、戴好口罩外，不少人更是酒精、次氯酸水不離身！在工業技術研究院研發下，全新抗菌產品「黃金甲抗菌鍍膜科技」誕生，施做一次即可長效使用達12個月，吸引允將建設、國光客運、多家遊覽車業者等率先採用。

由於大樓電梯車廂是住戶每天出門必定要接觸到的公設之一，允將建設在疫情發生期間持續關注抗菌產品，首次接觸「黃金甲抗菌鍍膜」即留下深刻印象，產品以噴塗方式施工、操作方便，還能提供12個月長效性的保護。

允將建設今（27）日與順時鐘抗菌科技公司簽約，雙方正式開啟三年合作計畫，順時鐘抗菌科技公司將為允將建設社區大樓電梯車廂進行抗菌鍍膜工程，成為第一家與順時鐘合作的建商。

允將建設指出，除了規劃好看、好住的房子之外，同時也希望能夠讓住戶好健康、好安全，本次與順時鐘的合作，希望讓住戶得到更多保護力，讓無所不在的病毒無所遁藏。旗下新建案包括允將大有、福砌、康泊等，社區電梯車廂都已陸續進行抗菌鍍膜。

順時鐘抗菌科技總經理吳培綸指出，「黃金甲抗菌鍍膜科技」技術來自台灣工業技術研究院，產品專利的耐清洗抗病毒奈米銀塗層可於物體表面形成超強奈米附著力，達到重複清洗也不脫落的效果，且這層奈米塗膜，不只可長效性殺菌也不會傷害布料及傢俱。

吳培綸強調，順時鐘抗菌商品用途廣泛，且對人體無刺激性，國際期刊研究亦證明，奈米銀離子對哺乳類細胞無毒性，不穿透皮膚真皮層，無生物累積性，消費者都可安全使用；因此，產品可直接噴塗口罩內側，自行將口罩升級為抗病毒口罩，若是直接噴塗於手上，可維持抗菌效果達三至四小時，若噴塗在餐桌、門把、地墊等，「在不用清潔劑擦拭的狀況下，可至少維持12個月！」

他指出，「黃金甲抗菌鍍膜科技」已廣泛應用在提供公眾使用的大眾交通運輸工具，例如國光客運、多家遊覽車業者等；下一步將積極推廣至公共空間，除了與允將建設攜手合作外，陸續也跟台中多家知名品牌建商洽談中，期待「黃金甲抗菌鍍膜科技」能為家家戶戶開啟潔淨空間。

(工商 )