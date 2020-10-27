迎戰純網銀，國銀加快腳步拼數位存款帳戶。金管會銀行局27日公布，國銀數位存款帳戶總開戶數達575.3萬戶，首度衝逾500萬戶，不只較前一季增加83.1萬戶、成長16.9％，較去年同期更增加292.8萬戶，年增率達103.7％。

金管會銀行局副局長林志吉表示，截至2020年9月底，已有33家銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，依身分驗證方式不同分為三類帳戶，其中最值得注意的是第三類帳戶（他行存款或信用卡客戶、或既有的自行信用卡客戶在線上開立的帳戶）累計開戶數最多，達222.8萬戶。

林志吉分析，第三類數位帳戶大幅成長主要是愈來愈多銀行加入財金公司的「跨行金融帳務資訊核驗平台」。早期許多大型銀行認為自己客戶數多，不願意開放自己客戶資料去給其他家銀行查詢，兩年前加入該平台的銀行只有十來家，但隨著民眾習慣用數位方式交易後，加入的銀行越來越多，截至2020年9月加入此平台的銀行已達35家。

林志吉指出，也因為大部分銀行都加入財金平台，所以民眾只要與一家銀行有往來經驗，很容易就可到他行開新戶，便利性增加，就像基富通好享退全民退休專案也是，一開始只開放二家銀行，但後來開放了20家時開戶就相當便利。

據銀行局統計，第二類帳戶（已開立自行存款帳戶的既有客戶在線上加開的帳戶）則有196.3萬戶、第一類帳戶（透過自然人憑證在線上開立的帳戶），約156.1萬戶。

開立戶數最多的前五大銀行，依序是台新銀行224.9萬戶、國泰世華銀行83.5萬戶、永豐銀行58.2萬戶、王道銀行44.7萬戶、第一銀行38萬戶。

林志吉指出，目前各界有針對數位帳戶建議，希望在「身份驗證」、「交易限額」上再放寬。有人提出銀行體系外的驗證，例如用電信體系的身份驗證，或買過保單或在券商開過證券戶的人只需要一次的身分驗證，就能有數位帳戶。

另外，目前第三類帳戶，非約轉限單次一萬元、單日三萬元、單月五萬元，有人建議再往上提高，林志吉表示，要不要提高還在研議，畢竟要考量整體市場發展，還有數位帳戶被冒用的比例是否有提高。

去年8月金管會已開放未成年可開數位帳戶與獨資公司可線上開企業戶，銀行局統計，目前開放未成年線上開戶只有3家，包含國泰世華銀、台新銀、一銀，而開放獨資者線上開企業戶只有一銀。

(工商 )