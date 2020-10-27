證交所表示，11月於證交所舉辦的上市公司法說會，將由中再保（2851）、晶心科（6533）於11月9日起率先起跑，此次共有27家上市公司接棒於11月展開。

11月將於證交所場地舉行法說會的公司計有27家，依時間先後順序為：中再保、晶心科9日，佰鴻、幸福10日，力山、達邁11日，鉅祥、飛宏12日，華夏、美隆電17日，卜蜂、力銘18日，中電、陞泰19日，宏亞、谷崧20日，和成、台聚、盛達23日，利華、年興24日，欣欣、樂士25日，建通、歐格26日，以及迎廣、王道銀行27日。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增進投資人獲取企業訊息管道，已規範本國上市公司應定期在中華民國境內自辦或受邀參加法說會，透過法說會向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景的看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

經統計，今（109）年迄目前為止，國內上市公司總計辦理1,333場法說會。

(工商 )