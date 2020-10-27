遊戲研發廠商宇峻奧汀（3546 ）27日宣布，與智冠（5478）聯合發行的手遊《三國群英傳M》推出重大改版，同時也攜手全聯PXGo異業合作，衝刺第四季營運。

法人表示，宇峻今年第四季有遊戲大改版、跨界合作、12月資訊月挹注，另也有兩款新手遊《sin七大罪：魔王崇拜》、《潘朵拉的迴響》，第四季營收有望挑戰全年最高。

《三國群英傳M》為宇峻今年上半年推出的重量級手遊，成績表現亮眼，帶動宇峻今年前三季營收達11.9億元，較去年同期增加42％，宇峻表示，《三國群英傳M》27日推出大改版，將有望刺激營收表現。

除遊戲改版外，宇峻也表示，27日開始將與全聯異業合作，等級達55級以上的玩家於活動期間內透過每日登入並完成任務，將可取得抽獎的序號，將採對中尾數號碼的方式來開獎，連續12周以直播抽出，讓消費者有機會獲得免費全聯OFF COFFEE熱美式咖啡、全聯福利點數。

遊戲新幹線表示，本次合作預計將規劃送出2,000萬福利點。目前全聯PXGo有600萬註冊會員，期望透過雙方攜手合作，為彼此帶出不同的綜效。

宇峻表示，《三國群英傳M》目前DAU數量維持在7萬、MAU達15萬，改版以及異業合作推出後，將有望提升玩家的留存率以及黏著度，進一步拉抬業績表現。

宇峻目前規劃今年第四季～2021年第一季的行銷費用為3,000萬元，展望第四季，宇峻除了《三國群英傳M》大改版以外，年底前也將推出兩款新遊戲。一是《潘朵拉的迴響》，為代理遊戲，已於10月20日正式在台推出，另一款則是《sin七大罪：魔王崇拜》，預計11月推出。除了新遊戲之外，12月還有台北資訊月福袋銷售助攻，法人預估，在多項動能助攻之下，宇峻第四季營收有望寫下今年新高表現。

(工商 )