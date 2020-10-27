雙11即將來臨，創業家兄弟（8477）旗下生活市集迎戰品牌升級後的首次雙11大檔，宣布27日開始「1111狂歡購物節」暖身活動開跑。創業家兄弟表示，今年生活市集以「全民大富翁、人人有獎」為主題，主打「多重點數大方送」、「多元異業超值好禮」、及「多項大獎消費抽」等三大主軸，更預告今年亦將送出總價值破億元的優惠、狂撒價值破千萬折價券，為將至的雙11購物節全面預熱。

創業家兄弟表示，生活市集迎接品牌升級後的首個雙11大檔，繼去年雙11單日業績較平日暴增7.3倍、整個檔期的瀏覽量突破1,200萬創下新紀錄，今年期望在全面升級整體優惠規模的同時，以更多元的雙11消費場域。

此外，生活市集秉持「數據驅動決策」的原則，今年雙11透過AI科技及消費大數據深度洞悉消費者的購買偏好，以「時時查價」的精神及「物有所值」的商品力，即日起週週推出「人氣品牌下殺商品」，搶攻雙11消費熱度。

至於異業合作部分，生活市集今年也將首次攜手全台最大文創設計旅店集團「承億文旅」，合作推出「旅遊大富翁！$11圓你的環島夢！」活動，即日起至11/15，凡於生活市集全站消費滿11元，即可至指定頁面登記抽限量「承億文旅11張住宿券」，搶攻雙11大檔商機，為第四季業績注入動能。

(工商 )