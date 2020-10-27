夫妻帶2小孩住摩鐵，訂雙人房「只有一床」怒要換房。（中天新聞提供）

奧客無極限！一對夫妻帶2個小孩到南部度假，進去汽車旅館房間後，發現只有一張雙人床而要求換房，業者要加錢且酌收清潔費，他們竟氣憤留下一星負評。業者解釋，房間免費零食已被享用，換大一點房間加錢，並無不合理之處。對此，網友打抱不平說，「是沒住過飯店嗎？標準奧客」。

中天新聞報導，一對夫妻上訂房網，訂購一間商務雙人房，準備帶著7歲及10歲大小孩到高雄楠梓，這間汽車旅館入住，但進去房間，卻發現裡頭只有一張雙人床，要換大一點的房型，業者說要加600元，還額外酌收300元的清潔費，他們氣憤在網上留下一顆星評價，抱怨進房才知床這麼小。

業者回應，因為客人要換大一點的房間，且不同房型價格一定會有落差，如果在未使用的狀況下，旅館有空房是可以換房的。加上小孩洗好澡在床上跳來跳去，而且房間零食也已經被打開了，才會酌收費用，認為加收沒有不合理。後來因為加錢談不攏，才未給予換房。未料客人竟因此給負評一星，實在令人無法接受。

對此，高雄市消保官林輝雄表示，業者加收費用合理，應對態度也沒問題，他建議消費者住房應先看清楚房型。若入住後發現不合適也要立即提出，否則房間已使用後才說要換房間實在說不過去。

旅館碰到這樣的客人，業者超無奈，網友紛紛聲援說，「一般摩鐵的雙人房一張床有什麼不對嗎？你們一家子剛到地球嗎？」、「是商務旅館，又不是觀光旅館，床本來就不大啊」、「雙人房一張床無誤啊…難不成因為雙人房是兩張大床啊回覆」、「是沒住過飯店嗎？標準奧客」、「雙人房難道要擺四張床嗎？」、「應該很少住外面」、「火星人來地球住？」、「不會加床嗎？」

(中時新聞網)