汶萊政府證實，王位順序排第4的阿齊姆親王(Prince Azim)去世，享年38歲。葬禮已於上周六舉行，汶萊現在進入了為期7天的哀悼期。阿齊姆在生前結識許多西方娛樂圈人物，喜歡招開豪華宴會招待朋友，被稱為「派對王子」。

政府沒有透露他的死因。

阿齊姆是汶萊蘇丹的2兒子，汶萊的王位繼承是嫡長子繼承制，因此他的大哥比拉親王(Al-Muhtadee Billah)是1號王儲，接下來是比拉的2名小孩，第4才是阿齊姆親王。

CNN報導，阿齊姆在好萊塢娛樂圈有相當多的朋友，包括資深影星潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）、珍娜傑克遜（Janet Jackson）和瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）等等，也常邀請她們參加自己辦的奢華派對。

Rest in peace Prince Azim. He was so kind and generous and always went out of his way to see me. He was hilarious and made me laugh so much. A beautiful soul has been lost and gone way too soon. I respected him. He had to deal with a lot. 💐🌈💔 #ripprinceazim of #Brunei pic.twitter.com/pKisxkymib — Daniel Lismore (@daniellismore) October 24, 2020

他也曾參與幾部電影的制作，主要是投注資金，比如2014年希拉蕊史旺（Hilary Swank）主演的電影《漸動人生》（You're Not You），以及2018年的描述名作家王爾德生平的傳記片《快樂王子》(The Happy Prince)。

儘管國際社會對汶萊的人權問題很有意見，經常批評他的父親。同時阿齊姆的立場也偏向保守，據報導，他呼籲對同性戀者處以死刑，這在伊斯蘭國家是一種犯罪，在去年阿齊姆也被外界批評。

不過在阿齊姆身故之後，他的娛樂圈朋友多數都表示懷念與肯定。

幾個鄰國都對阿齊姆的猝逝表示慰問，新加坡總理李顯龍說：「阿齊姆有著善良和慷慨的精神，他對慈善工作、教育和青年事業都有明顯的奉獻。」

印尼大使館的聲明中說，「阿齊姆親王將永遠被人銘記。」

(中時新聞網)