汶萊政府證實，王位順序排第4的阿齊姆親王(Prince Azim)去世，享年38歲。葬禮已於上周六舉行，汶萊現在進入了為期7天的哀悼期。阿齊姆在生前結識許多西方娛樂圈人物，喜歡招開豪華宴會招待朋友，被稱為「派對王子」。
政府沒有透露他的死因。
阿齊姆是汶萊蘇丹的2兒子，汶萊的王位繼承是嫡長子繼承制，因此他的大哥比拉親王(Al-Muhtadee Billah)是1號王儲，接下來是比拉的2名小孩，第4才是阿齊姆親王。
CNN報導，阿齊姆在好萊塢娛樂圈有相當多的朋友，包括資深影星潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）、珍娜傑克遜（Janet Jackson）和瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）等等，也常邀請她們參加自己辦的奢華派對。
他也曾參與幾部電影的制作，主要是投注資金，比如2014年希拉蕊史旺（Hilary Swank）主演的電影《漸動人生》（You're Not You），以及2018年的描述名作家王爾德生平的傳記片《快樂王子》(The Happy Prince)。
儘管國際社會對汶萊的人權問題很有意見，經常批評他的父親。同時阿齊姆的立場也偏向保守，據報導，他呼籲對同性戀者處以死刑，這在伊斯蘭國家是一種犯罪，在去年阿齊姆也被外界批評。
不過在阿齊姆身故之後，他的娛樂圈朋友多數都表示懷念與肯定。
幾個鄰國都對阿齊姆的猝逝表示慰問，新加坡總理李顯龍說：「阿齊姆有著善良和慷慨的精神，他對慈善工作、教育和青年事業都有明顯的奉獻。」
印尼大使館的聲明中說，「阿齊姆親王將永遠被人銘記。」
(中時新聞網)
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