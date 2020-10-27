百年北京烤鴨名店「全聚德」今年頹勢難挽，26日公佈第3季財報，前3季營收僅5.16億元（人民幣，下同），較去年同期大減56.71％，虧損金額更高達2.02億元，幾乎把過去3年賺的全賠回去。這也讓全聚德股價再挫，27日收盤報10.11元、跌幅0.88％，相比12年前最高價33.05元已跌了近7成，反觀另一知名美食企業周黑鴨的市值已是全聚德的近6倍。

實際上，近年業績走下波的全聚德也嘗試尋找出路，稍早全聚德就宣佈「減費降價」，門市大廳不再收取服務費、菜價整體下調10至15％，同時發佈47款新菜，全聚德總經理還表示「不能成為消費者的敵人」。

只是這些措施卻不被消費者買單，甚至遭到大陸網友惡評，直批「沒有服務還收服務費，真當自己多高檔嗎？」、「降價也不便宜，又貴又難吃」。

據新浪財經報導，全聚德前3季經營利潤率也出現階梯式下滑。毛利率和淨利率由2019年同期的58.92％、4.27％，分別大降至今年的-12.18％和-42.48％。

(旺報 )