中科管理局於今（27）日偕同行政院中部聯合服務中心於舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，吸引上百家潛在投資廠商參加。今日說明會由中科管理局長許茂新主持，行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、彰化縣副縣長洪榮章及二林鎮長蔡詩傑均出席與會，展現中央地方齊力為二林園區招商、促進當地經濟發展的決心。

中科管理局長許茂新致詞時表示，二林園區面積631公頃，可供產業進駐專區總共有343公頃，目前可立即提供建廠土地有一百多公頃，為中台灣可供建廠用地面積最大之科學園區，且土地租金為每公頃每月8.21萬元，是全國三個科學園區、13個基地中最低的租金，可減輕廠商初期建置成本，將更多資金運用於研發及設備升級，是台商回流落地生根以及在地高科技產業擴廠、加碼投資的最佳選擇。

今日說明會首先由中科管理局說明進駐投資二林園區之條件及相關程序，園區公共建設及生活機能等並聚焦介紹園區發展優勢，接續由彰化縣政府介紹二林園區之聯外交通狀況，包括台76快速道路延伸線工程預計2025年完工，完工後可大幅縮短中彰投區域的運輸時間。

此外，二林園區之公共運輸接駁、聯外縣道拓寬等均有助於園區之交通及物流移動更加便捷；招商活動過程來賓互動熱絡，與會業者包含許多中台灣隱形冠軍業者，對於投資中科二林園區均表達高度意願。

中科二林園區截至今年10月已核准29家廠商進駐，投資金額累計超過600億元，除愛民衛材已營運外，台灣唯一生產超過350噸的重型龍門加工機的指標大廠-永鉅精密及專業高精度滾動體製造廠商-天工精密亦陸續進駐建廠中；此外，園區標準廠房、宿舍等設施均已開始規劃興建，各項公共建設日趨完整，在中央地方齊力下，未來將逐步打造成為生產、生活、生態三生一體之中台灣高科技產業聚落。

(工商 )