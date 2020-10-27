意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出搭載運算速度破紀錄之嵌入快閃記憶體的STM32微控制器（MCU），讓重視成本的新產品也具有圖形化使用者介面、AI和先進資安保護等高階功能。

新STM32H7 MCU具備Arm Cortex-M7核心，主頻550 MHz，是深度嵌入式應用市場上核心速度最快之晶片上整合快閃記憶體的MCU。這些單核心微控制器配備高達1 MB的快閃記憶體，為注重成本的應用產品帶來更高的性能和經濟性。

新產品可以執行存放在外部記憶體內的程式碼，同時性能和安全保護功能不受任何影響。在可變記憶體控制器（Flexible Memory Controller，FMC）和八線SPI記憶體介面等功能的輔助下，無論是執行晶片上記憶體或是外部記憶體的程式碼，基本性能測試均取得2778CoreMark和1177 DMIPS的成績，讓設計人員能夠解決應用所需之更大儲存容量的挑戰，例如，需要大容量影像緩衝區的高解析度全彩色圖形和影片，打造出具更先進使用者體驗、臨場感更強的新產品。

TouchGFX圖形化使用者介面開發框架STM32Cube擴充包（X-CUBE-TOUCHGFX）和TouchGFX Designer 程式設計工具進一步輔助全彩色圖形化使用者介面的研發，這兩款工具皆可免費使用。

利用STM32Cube生態系統和STM32Cube.AI（X-CUBE-AI），可以將神經網路導入微控制器，利用並行鏡頭介面和電腦視覺技術，開發AI技術賦能的先進功能。透過將STM32H7與一個或多個感測器連線，可以為STM32的產品帶來諸如狀態監測和其他機器學習技術等附加價值。

作為STM32Trust安全框架的元件，資安保護功能增加了對即時解密（OTFDEC）和安全韌體安裝（SFI）的支援。OTFDEC功能可讓晶片執行外部記憶體內的加密程式碼，而SFI安全功能還能讓OEM廠商可以在任何地方訂購標準產品，現場寫入加密程式碼，這兩種解決方案可有效地保護快閃記憶體中的OEM智慧財產權。

(工商 )