「哈佛甜心」田心蕾推出新歌〈自我戀愛〉，25日赴鶯歌陶瓷博物館陪同老師劉福助領獎，劉福助獲新北市政府頒發「2020新北文化獎」終身成就獎，田心蕾與母親特別起一大早，前往鶯歌陶瓷博物館，和前輩張瓊姿和向娃一同觀禮，劉福助秀台式嘻哈《行行出狀元》，還拉田心蕾上台跳舞，氣氛相當熱烈！

不過，田心蕾最近心情憂煩，因為她擁有50萬讚的插畫粉絲頁「累累」，因為系統更新，導致她50萬個讚憑空消失，讓她著急得哭了７天７夜，而且直到第５天才敢告訴媽媽，幸好在四處請求協助和客服的熱心協助下，回復到舊版粉絲頁，當發現50萬大軍都還真實存在，她發現其實是自己杞人憂天，「但這些讚全部都還存在喔！」也笑自己：「白哭了啦！」跑去買運動飲料補充水分，更大吃冰淇淋「報復性補償」！

田心蕾因為之前太專注在插畫創作，還被父母關切是不是要多寫歌了，一手打造的「累累」粉絲頁日前疑似粉絲蒸發，也讓她覺得要加重現實世界的比例，上週她至心路基金會義演募款時，一轉念覺得必須讓「累累」更有意義，決定捐出畫作義賣，目前已賣出4幅，共8萬元，到時義賣所得將捐給心路基金會。此外，她也告訴自己不要在剛睡醒時，迷迷糊糊的就按手機，當初就是睡眼惺忪下按了更新，才發生粉絲頁烏龍事件，務必告訴自己不要再犯。

劉福助獲新北市政府頒發「2020新北文化獎」終身成就獎，田心蕾與母親到場觀禮。（瑞田音樂提供）

田心蕾除了投入心路基金會的「風迴路轉」公益募款演出，更捐出「累累」畫作提供義賣。（瑞田音樂提供）

田心蕾除了投入心路基金會的「風迴路轉」公益募款演出，更捐出「累累」畫作提供義賣。（瑞田音樂提供）

(中時 )