台中市政府交通局預算佔75％的公捷處，攸關台中市交通民生議題。民進黨新系市議員陳世凱、施志昌、黃守達、林祈烽、林德宇等5人，27日針對公捷處長張應當展開強烈質詢；對於張處長答題給予20分，要求交通局檢討改進。交通局長葉昭甫說，未來業務推動將更符合民眾需求。

陳世凱說，110年度預算交通局62.7億中，公捷處佔了47.9億，比例達到75％。因台中市民交通民生問題與公捷處業務息息相關，如此重要一個局處，首長必須對整體有全盤了解不可偏廢，所設計問答希檢視公捷處首長對問題的熟悉程度。

陳世凱問說，業者班次如果發生狀況通報所謂「搬雞仔」為何？張應當回答術語為盤客，對於「搬雞仔」之說法並不知情。施志昌接力提問，他選區位於偏鄉，台中市公車經過最多行政區的路線是哪一條？總共經過幾個行政區？張回答行經台灣大道300號公車最多。

黃守達快問快答，公車側面資訊欄應標示哪些項目，除業者名稱、大客車類型、製造年份，還包含哪些項目？張回答噸位、出廠年份、載客人數、客運業者。

林祈烽問，目前電動車路線向市府請補助款，每個月要送幾種報表？張回答他無法掌握，放棄作答。

. 林德宇提問，台中市目前電動公車總數量為何？今年底預計增加至多少輛？未來兩年預估到達多少輛？張回答目前電動公車有193輛、年底預計增至197輛、未來兩年內預計達到290輛，為處長唯一答對的題目。

葉昭甫強調，公車及捷運都是市民相當關心的交通議題，交通局將持續努力提升大眾運輸服務品質，也會請所有主管到第一線瞭解民意，讓業務推動更符合民眾需求。

(中時 )