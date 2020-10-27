台中市府強化校園反毒，反毒從教育著手，也需家長協助，將毒品趕出校園。（盧金足攝）

防制毒品進入校園，其中，2月寒假剛結束，施用毒品嫌疑高中職男學生高達531人，台中市長盧秀燕27日主持治安公安會報表示，青少年好奇心旺盛、易受同儕影響，濫用藥物與家庭背景、學習因素相關，要求各單位強化治安公安措施，輔導稽查雙管齊下，加深學子反毒意識。

教育局針對防制毒品進入校園專報告，青少年施用毒品多為家庭背景、學習因素、藥物來源、個人行為等因素，施用原因多為好奇，其次則受同儕影響。

市府針對各級學校特定人員，包括曾違反毒品危害防制條例行為的各級學校學生、有事實足認有施用毒品嫌疑的各級學校學生等特定人員進行尿液採驗，1至8月特定人員人數，以高中職較高，又以男生居多，另國小部分依《特定人員尿液採驗辦法》都是編制內校車駕駛人員。

值得注意的是，2月為寒假，高中職男學生疑與毒品有關達531人，國中生95人，國小13人，7、8月人數下降，男高中職生300多人，男國中生49人，男國小生8人。

與男學生相較，今年2月疑與毒品有關的特定者，女高中職學生有42人，女國中生11人，女國小生則高達72人，8月女高中職69人、女國中生21人，女國小生降為5人。

此外，對公共場所安檢，盧秀燕要求公務員上緊發條，不只是公僕也是台中市民，親朋好友也可能受難，將心比心，減少市民面臨風險的機會。

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(中時 )