歌手王心凌出道17年，唱紅《當你》、《愛你》、《睫毛彎彎》等夯歌，王心凌並在近日推出《My! Cyndi!》精選輯，勾起許多人的美好回憶，不過隨著時間流逝，王心凌依舊保持少女美貌，而她近日也大方曝光自己的素顏，完美膚況驚呆一票網友。

王心凌大方曬素顏，和上妝幾乎沒差別。（圖／取材自王心凌Instagram）

王心凌昨（26日）在IG大方曬素顏照，並雀躍寫下：「運動完大素顏直奔公司開會，開完會還得到貼心甜點，太開勳（心）」，畫面中，王心凌提著甜點開心自拍，無論膚色、膚質和氣色，看起來都和上妝沒差別。

保養有術的王心凌素顏照絕美，不說還看不出她已38歲，女星黃小柔驚呼：「還是超美啊」，網友也留言大讚：「女神素顏也太美吧」、「根本看不出是素顏」、「完全沒差！超美」、「不化妝都那麼好看」。

王心凌自拍素顏引發網熱議，而王心凌也將在明年1月2日登上小巨蛋開唱，門票開賣8分鐘就完售，不少粉絲都敲碗希望能加場，而寵粉的王心凌事後也表示：「跟主辦討論中，有消息隨時公布」。

(中時新聞網)