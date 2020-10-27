今年的大陸A股市場對銀行股來說不算友好。10月26日，中國郵儲銀行發佈公告指出，該行穩定股價的方案已實施完成。在多數銀行股跌破淨值的背景下，今年以來，已有多家A股上市銀行宣佈實施或完成股價穩定方案。

據券商中國報導，其中上海銀行、蘇農銀行、浙商銀行、鄭州銀行、成都銀行和郵儲銀行已完成股價穩定措施；長沙銀行、渝農商行實施完畢後不久，再次觸發條件，正推進今年第二輪穩定股價方案。

透過最新數據顯示，A股上市的36家銀行中，仍有26家銀行處於「破淨」狀態，占上市銀行的7成，連大陸國有大行都無一倖免。以此次完成穩定股價的郵儲銀行為例，其股價淨值比也就僅為0.79。

不過部分機構卻認為，從近期監管層揭露的數據來看，今年來銀行業加大清收處置力道，嚴格風險分類管理，截至9月底市場關心的銀行資產品質總體保持穩健，風險可控。在此背景下，未來估值或將得到提升。

(旺報 )