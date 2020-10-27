2020南方影展邁入20周年，為因應疫情需求，南方影展與「Giloo紀實影音平台」合作，改為線上影展，並將於2021年開始，改變為國際雙年展，一年舉辦南方獎全球華人影片競賽，一年進行全台巡迴及國際交流放映，讓台灣的優質影像作品發光發熱。

南方影展26日在南市晶英酒店舉辦感恩餐會，現場包括台南市長黃偉哲、行政院祕書長李孟諺及國立台南生活美學館長黃瓊瑩等人都出席。黃偉哲除感謝南方影展讓南台灣被全世界看見，也藉南方影展的20歲紀念，期許南方影展秉持人文關懷的宗旨，繼續以台南為根據地，讓台灣優質影像創作在國際上發光發熱

今年因應疫情與國際需求，南方影展與「Giloo紀實影音平台」合作，改為線上影展。台灣南方影像學會理事長林啟壽也宣布，從2021年開始，南方影展將改變為國際雙年展，一年舉辦南方獎全球華人影片競賽，一年進行全台巡迴及國際交流放映，目前已與釜山及澳門等亞洲數個國際影展單位接洽，計畫明年帶著台灣優良影像作品與創作人，踏向世界獨立影像的層級，透過交流、討論，讓台灣的優質影像作品發光發熱。

南方影展將於11月6日至13日在「Giloo紀實影音平台」免費上映，限時觀賞。影展期間將於南方影展臉書與入圍導演進行線上映後座談，詳細資訊請密切關注南方影展官方臉書。

(中時 )