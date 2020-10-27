美國在台協會(AIT)昨(26)日發布「請問發言人」影片，有網友問，台灣人想邀美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)訪台，AIT發言人孟雨荷(Amanda Mansour)回應曖昧「我們很期待下一個訪問」。對此，中國國民黨立委、退役陸軍中將吳斯懷憂心指出，如果有這麼高階官員來台訪問，代表美中之間撕破臉，將會變成政治核子彈，對台未必有利。

據《中評社》報導，藍委吳斯懷表示，美國代表性官員來台灣訪問當然是好事，代表美台間外交重要突破，但就美中台和兩岸關係來講，對台灣是不是有利，政府高層要考慮清楚。如果把台灣拉近戰火，要想清楚我們有沒必要捲入其中？

吳斯懷指出，他沒法判斷蓬佩奧會不會來台，但如果真的來，是美國總統川普選舉的很大賭注，因為造成的後果會很嚴重。台灣要擔心中國大陸對此會不會有比較大動作，因為這代表美中之間撕破臉，也違反中美建交公報等等，是很大的國際政治問題，不只是軍事問題。可以比喻政治核子彈，我們政府高層要想清楚利弊得失。

(中時新聞網)