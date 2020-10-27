宣信國小與交趾陶藝術家謝東哲合作，以「躍動古道，樂響國際」為主題，創作出長540公分，寬133公分的交趾陶壁畫，今27日正式揭幕。（宣信國小提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市宣信國小現址在日治時代曾是「競馬場」，交趾陶壁畫也把這一段歷史呈現出來。（呂妍庭攝）

謝東哲說，用交趾陶記錄在地的故事是一種文化的傳承。（呂妍庭攝）

嘉義市宣信國小現址在日治時代曾是「競馬場」，為讓學生了解學校過去的歷史，同時結合嘉市最知名的管樂，宣信國小與交趾陶藝術家謝東哲合作，以「躍動古道，樂響國際」為主題，創作出長540公分，寬133公分的交趾陶壁畫，歷史與現代共融，十分獨特。

宣信國小校長黃金木表示，日治時代，賽馬又被稱「競馬」，是當時風行的休閒活動，後來許多「競馬場」改建成學校，宣信國小就在昔日賽馬場地範圍，且在嘉市南田古道上，隨時光流逝，賽馬的歡呼聲，已轉變成民眾參加「嘉義市國際管樂節」的喝采聲，唯有歡樂不變。

為讓學生了解傳統工藝交趾陶，校方申請市府文化局的師生創作交趾陶裝置藝術計畫，並與謝東哲合作，先讓孩子畫出對歷史的想像，再由謝東哲從中取材，把孩子的畫作、概念融入交趾陶壁畫的創作裡，做出巨型壁畫，今27日在眾人期盼下揭幕。

謝東哲說，用交趾陶記錄在地的故事是一種文化的傳承，過程就像作物收割一樣，能夠和學生一起完成，共同呈現一段歷史，「很有意義」。

黃金木指出，壁畫以過去「賽馬」和現今「國際管樂」兩種元素在這塊土地的連結作為時間軸，期待民眾及學生能藉由壁畫認識在地歷史，延續在地藝術特色。

(中時 )