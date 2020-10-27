一年一度「台中市體育嘉年華會」10月31日將在大甲體育場盛大登場！不僅有籃球、溜冰、槌球等多項賽事，還有運動體驗、闖關遊戲及精彩表演，更可抽機車、液晶電視、自行車等大獎，活動自上午7時30分至下午2時，歡迎一起運動健身、玩遊戲、抽好禮。

台中市體育總會秘書長楊永昌表示，台中市體育嘉年華會連續舉辦19年，今年以親子健行拉開序幕，還有木球、漆彈、飛鏢、模擬飛行器等運動體驗活動，也安排元極舞、太極拳、土風舞等精彩表演，適合各年齡層參加。

運動局長李昱叡說，今年全民運動會台中市代表隊勇奪57金、51銀、46銅，獲得全國第一名總統獎，創下三連霸佳績，市長盧秀燕非常重視運動發展，整合專任教練、學校教師及相關資源，還加碼增訂「績優運動選手培訓獎助金」，選手代表台中參賽獲獎可領取培訓獎助金；他也感謝台中市體育總會長期投入舉辦體育嘉年華，提供市民更多運動機會。

新聞局副局長陳佳君指出，台中市體育嘉年華會是地方重要體育盛事，當日8時20分、9時40分、11時、12時發送摸彩券及闖關卡，摸彩可抽2部機車、6台液晶電視、40台自行車及400份精美雙耳鍋等好禮。

新聞局說，現場還有反毒宣導、有獎徵答、農特產及台中好禮糕餅等數十多個攤位，舞台區也安排多組街頭藝人和樂團輪流上陣演出，歡迎民眾前來感受體育嘉年華會的熱鬧氣氛。

(中時 )