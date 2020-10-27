國民黨與黨產會協商捐贈黨產事宜卡關，國民黨決定主動出招，正提擬「和解契約書」，主動要把中投、欣裕台公司資產約200多億元全部捐出，捐贈對象除原訂勞工退休撫卹基金、軍公教退休撫卹基金等公益，也同意「部分捐給促轉特種基金」，至於比例雙方可再協商。考紀會主委葉慶元指出，契約書預計兩周內可出爐，據以與黨產會協調，若對方不接受，就繼續打訴訟戰，國民黨只能奉陪到底。黨產會發言人孫斌對此表示，初步看起來，與原方案沒有太大差異，待黨產會看到國民黨提出的契約書草稿，再與其他委員討論，目前無法評估。

國民黨主席江啟臣6月在中常會針對黨產主動宣示，除強調「黨產歸零」決心，表示將與黨產會重啟協商，將剩餘黨產全數捐給「公務人員退休撫卹基金」及「勞退基金」或其他公益單位。

雖然這是國民黨主席首度主動宣示要與黨產會協商，但進度並不順利，國民黨與黨產會在9月17日第二次協調破局，事後國民黨指責黨產會認為是「沒收」而非「捐贈」，且主張全部轉入促轉特種基金，另突然要求國民黨須考慮捐出非不當所得的不動產，還要討論非黨產會權責的黨史資料，黨產會根本百般刁難，以致國民黨捐贈黨產做公益卡關，並強調黨產會如果要戰，國民黨絕對奉陪到底。

葉慶元指出，原本雙方約定10月15日第三次協商，但前一天黨產會副主委孫斌致電說，黨產會堅持「全部轉入促轉基金會」，若不能同意，就不用談了，第三次協商只好取消。

據悉，國民黨為加速「黨產歸零捐公益」，已委請律師寫「和解契約書」，捐贈對象也包括同意部分黨產「捐」給依促轉條例第七條由中央成立的「促轉特種基金」。

葉慶元說，和解契約書將以甲、乙雙方為對象，目前律師已擬出草案，預計兩周內可完成文字，確認後就送給黨產會。國民黨同意中投、欣裕台資產合計約200多億元扣除給退休、遣散黨工積欠的25億元，其餘全部捐作公益；至於辦公處所，黨產會第一次協商時同意國民黨保留，第二次協商卻改口希望國民黨捐出，但辦公處所本就是合法擁有，何況一旦捐出，就得再找地方承租，國民黨不同意納入捐出的財產。

(中時 )