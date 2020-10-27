利晉工程股份有限公司27日捐贈桃園市政府幫浦消防車及消防勤務車，桃園市長鄭文燦稱讚，利晉工程公司為國內著名營造商。董事長也非常熱心公益，此次回饋社會，也在營造界樹立典範。

利晉工程股份有限公司總經理黃裕隆表示，利晉工程公司成立於1966年，在董事長帶領下由桃園發展至全台各地，並秉持回饋鄉里理念投入社會公益，希望藉由本次捐贈車輛拋磚引玉，帶領更多企業共襄盛舉，讓桃園市民的生命財產得到保障。

(中時 )