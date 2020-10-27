暖心企業贈消防車 鄭文燦稱讚回饋社會 19:022020/10/27 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 利晉工程股份有限公司27日捐贈桃園市政府幫浦消防車及消防勤務車。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 利晉工程股份有限公司27日捐贈桃園市政府幫浦消防車及消防勤務車，桃園市長鄭文燦稱讚，利晉工程公司為國內著名營造商。董事長也非常熱心公益，此次回饋社會，也在營造界樹立典範。 利晉工程股份有限公司總經理黃裕隆表示，利晉工程公司成立於1966年，在董事長帶領下由桃園發展至全台各地，並秉持回饋鄉里理念投入社會公益，希望藉由本次捐贈車輛拋磚引玉，帶領更多企業共襄盛舉，讓桃園市民的生命財產得到保障。 (中時 ) #利晉工程 #工程 #公司 #社會 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 信義房屋獲亞洲企業社會責任獎肯定 勇奪雙獎成績耀眼 15:512020/10/27 財經 桃園暖心陽光友愛共遊活動 報名 04:102020/10/27 企業經營 2024總統民調 藍議員斷言：他出局了 13:042020/10/27 政治 北台屎爆3／水肥排水溝只要3分鐘還無痕 稽查員還沒出門非法業者已完工 12:552020/10/27 社會 協助李在鎔支付龐大遺產稅 三星子公司 料重整與加發股息 04:102020/10/27 全球財經 全球夯女力 霖園教你啟動美力競爭力 15:322020/10/27 生活 桃園大竹圖書館今日開幕 結合長照、活動中心 17:062020/10/27 寶島 表態者眾 鄭文燦歡迎大家來選 04:102020/10/27 地方新聞 感受新山東·見證新願景 台港澳媒體山東行聯合采風活動圓滿結束 09:092020/10/27 兩岸 北台屎爆4／不論晝夜都有腐敗酸味 迪化處理廠少收水肥反而更臭 12:552020/10/27 社會 生活熱門新聞 魔性變天！29度掉到15度 本周暴冷時間曝 - 生活 恐又有颱風！彭啟明：希望接近台灣 冷空氣這天最強 - 生活 國1台南交流道出口招牌改這樣 網一看照片傻：林佳龍太神啦 - 生活 恐怖復仇！飲用水遭灌母豬發情素 女同事生理反應超狂 - 生活 戶政系統大當機 徐國勇稱不是被駭 宅神13字神評 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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