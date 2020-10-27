與會各界就南屯花市旁文中46興建社區運動中、朝馬足球場增設五人制足球風雨球場進行場勘及協調。（陳世宗攝）

與會各界就南屯花市旁文中46興建社區運動中、朝馬足球場增設五人制足球風雨球場進行場勘及協調。（陳世宗攝）

立委張廖萬堅繼上月親自會勘西屯南屯區的運動設施後，27日邀請體育署長及市府相關單位、三厝里長黃俊銘、惠文高中王沛清召開協調會，就南屯花市旁文中46興建社區運動中、朝馬足球場增設五人制足球風雨球場進行場勘及協調，爭取納入明年中央前瞻計劃預算；經初步協調預算近六千萬元，可望順利納入，預計明年下半年發包施工。

今天與會除立委張廖萬堅等人外，還有市議員張耀中、何文海、林祈烽服務處派員關心。

張廖萬堅表示，三厝里里民近九千名，加上週遭永定、三和、三義等里因人口激增；里長黃俊銘反映文中46學校預定地，緊鄰花市交通便利，近年來因少子化影響，尚無設校計劃，閒置許久，因此民眾反映希望能作為社區運動空間；經市府初步規劃為槌球場、兩座風雨籃球場、四座網球場、乙座五人制足球場及簡易運動設施，所需經費預4千萬。

三厝里長黃俊銘指出，他自2017年開始爭取，但因花博列為交通轉運站，直到去年初花博結束後，再請市府運動局進行初步規劃，但因經費龐大，乃請中央協助。

惠文高中校長王沛清指出，這幾年來朝馬足球場使用頻率相當高，暑假期間更辦理足球節，帶動了整個台中基層足球蓬勃發展，感謝立委爭取1400萬包括增加夜間照明等設施，預計下月招標；另需五人制室內風雨球場約1800餘萬元。

立委張廖萬堅強調，明年開始前瞻二期運動設施改善，各縣市政府提出需求補助的提案審查正在進行，上述兩案近六千萬，他會全力爭取納入明年前瞻計劃，為市民爭取更好的運動環境。

(中時 )