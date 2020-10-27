國道1號新化段今天早上發生一件救護車被擋道事件，網友將影片PO在社群臉書，指BMW車主長時間占用內側車道不願意讓道，國道公路警察局第4公路警察大隊表示，依道路交通管理處罰條例，聞救護車未立即避讓，處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

據該網友指出，影片很明顯看得出來，BMW車主不願意讓道，救護車採用最新的歐規警示燈，亮度可達兩公里，100瓦功率的警報器廣播音量可達110分貝，BMW車主硬是裝做沒看到沒聽到，這已不是BMW隔音太好的問題了。

網友說，「如果說警示燈警報器不夠亮不夠響，你還可以說聽不到看不到，這救護車用的是最新最好的產品，怎麼可以還會聽不到看不到呢？」救護車如果有載運病患，為了不讓車輛晃動造成傷勢加重，車輛本就不宜大幅度切換車道，再來，內側車道是超車道，本就不能長時間占用。

文章貼出後，引發網友一片撻伐，「這種故意不讓道的，一定要重罰。」但也有網友說，救護車與前車距離太近，萬一前車突然剎車，真的很危險。

國道警察表示，這起事件發生在313至316公里南向安定路段，依據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，「汽車駕駛人聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。」

另依該條例第45條第3項規定，前項情形致人死傷者，處汽車駕駛人新台幣6000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

警方表示，有關於網傳影片中車輛違規影像，請影片提供者於發生後7日內檢具影片之相關資料提供大隊，經審核後如違規屬實，將交所轄分隊依法舉發。

(中時 )