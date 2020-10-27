生意慘淡！振興士林夜市觀光柯P有譜?藍議員痛批「小家子氣」

聲名遠播的士林夜市，也是北市最大規模的夜市，過去總吸引不少觀光客來朝聖。近日受到疫情衝擊，遊客大幅銳減，鄰近夜市旁一級戰區的文林路，加上房東不願降價，成了代租店面重災區。針對北市府舉辦士林夜市的行銷宣傳活動，北投士林市議員張斯綱接受《中時新聞網》訪問怒批「小家子氣」。

士林夜市人潮銳減、生意慘淡。(照片/游定剛 拍攝)

根據士林夜市商圈官方資料顯示，全盛時期店家、攤販達2700多家，假日觀光一天可超過10萬人。豈料，疫情爆發後，攤商剩2300多家，假日觀光人數掉到剩1萬多人，不少店家苦撐不下去，像是骨牌式關門大吉。張斯綱分析，士林現在情況非常慘烈，從文林路到陽明戲院，店面幾乎空掉，人潮也很少，基河路多半以賣吃的為主，就士林夜市的攤商來講，今年的業績跟去年相較大概掉了6.7成。

北市議員張斯綱認為，士林夜市應發展特色來吸引觀光客前來。(照片/游定剛 拍攝)

人潮不來，攤商只能自力救濟，舉辦行銷宣傳活動，吸引在地人、觀光客前來消費。張斯綱認為，台北市政府的力量有點小，其他的縣市政府送轎車、送房子，反觀北市府顯得「很小家子氣」。士林夜市商圈過去主要客源7成左右靠觀光客，但在遊客不來情況下，能否吸引台灣其他客人，發展出商圈特色出來，目前民間團體、廠商已卯足全力，就差在北市府需來扶植了。

士林夜市過去總吸引不少觀光客前來，疫情衝擊下人潮銳減一半。。(照片/游定剛 拍攝)

張斯綱建議，北市府應要把北市其他商圈整合做開發，張舉例，士林商圈是否能跟故宮、市立美術館，還有周圍的溫泉、國際飯店一起做行銷，把士林夜市當成一個品牌經營出去，否則光靠攤商單打獨鬥，情況令人非常的擔心。

(中時新聞網)