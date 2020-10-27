獨/袁惟仁兒首談父子情 嘆無法相見但回憶美好

52歲知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，前年10月才因在上海跌倒，頭部受傷引發腦溢血中風，同時還被查出腦部有腫瘤。正當外界都以為他在台東休養復健中，狀況不錯，今(27日)又驚傳他因跌倒再度入院，目前仍未脫離險境，稍早他的二姊也向親友透露狀況，並希望外界能一起為袁惟仁祈禱，挺過此次難關。

袁惟仁驚傳在台東老家跌倒送醫，住進加護病房，還沒脫離危險期。他的二姊稍早也強忍內心擔憂，堅強地向親友透露袁惟仁目前狀況，稱弟弟昏迷指數從3進步到6~7，雖仍在加護病房中，但除了反覆發燒與細菌感染，狀況還算穩定。

據聯合報報導，袁惟仁二姊也提到了弟弟跌倒原因，稱他上週在家撐輪椅扶手，試圖站起來，但因為沒有力氣而跌倒撞到頭，緊急送醫治療。二姊除了感謝外界關心，也希望大家一起為袁惟仁祈禱，挺過此次難關。

袁惟仁驚傳跌倒昏迷被送進加護病房，他的前妻陸元琪也在臉書分享心情，「請愛我們的你們給靜養的人安靜空間靜養，給美麗可愛又正能量的絕世美少女過一個安靜的生日。」

(中時新聞網)