一名女網友表示，和男友翻雲覆雨後，卻發現保險套破了，擔憂女友會因此懷孕，不顧當時是凌晨2時，天氣又稍涼的狀態，仍堅持出門買「事後藥」，返家後，男友手中又提了一些補品，希望能藉此減緩藥物帶來的副作用，這一幕讓女友直呼好感動，並直呼「想嫁了」，但網友卻反應兩極。

原PO於論壇《Dcard》發文指出，22日凌晨與男友魚水之歡後，男友卻突然一陣驚恐喊：「套子破掉了」，本以為是開玩笑的，但男友卻認真的表示要出門買事後藥，即便原PO向男友說事後藥於72小時內服用都有效，且當時是時間已是凌晨2時，再加上天氣稍涼，卻拗不過男友的堅持。

男友返家後，讓原PO感動的是，他發現男友不求便宜，事後藥的種類百百種，有150元便宜的那種，但男友卻買了480元高價的事後藥，還順帶買了4瓶調理身體的補品給她，還貼心地告知原PO：「藥師說喝這個能減緩藥物的副作用，還能調理身體」，加總下來共花費了700元。原PO聽完男友一席話後相當感動，透露與男友交往兩年一直都相當穩定，「雖然吃事後對身體不好，但怎麼有種吃了心甘情願的感覺，」、「第一次吃事，卻是讓我決定和他結婚的原因」。

文章一出後，網友反應卻相當兩極，「結果他只是怕自己要當爸」、「700多塊的藥就能讓你想跟他共度一生」、「這樣就可以嫁了喔」、「700事後+便宜調養5000墮胎」、「72小時之內吃就行了，還堅決半夜黑壓壓出門買，他真的很怕當爸⋯」；另一派網友則認為：「原po覺得這樣很暖心是可以嫁的人，到底有什麼好嘴的」、「覺得男生已經想很周到了耶！」

(中時新聞網)